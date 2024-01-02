Контракт Буркардта закінчувався наступного літа, але 23-річний форвард ухвалив рішення продовжити угоду зі своїм клубом – щоб Майнц у разі його продажу зумів заробити хороші гроші. Про це інформує офіційний сайт клубу.

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З моменту переходу в Майнц Буркардт провів за команду 98 матчів, у яких забив 18 голів і оформив 15 гольових передач. Наприкінці 2022 року у Йонатана трапилася чорна смуга: він переніс операцію на коліні, яка не дала результатів. Зрештою, гравцеві знову довелося лягти під ніж.

У цьому сезоні Буркардт зіграв за "карнавальників" у 5 матчах. Його середня оцінка від Kicker становить 3,5 бала. "Важливо, щоб ми могли зберегти такого гравця в Майнці. Це неймовірно важливий знак з боку Йонатана. Ми довгий час спілкувалися з ним під час усієї перерви через травму, він обіцяв продовжити контракт, щойно відновиться. Це великий знак для клубу", – зазначив спортивний директор Мартін Шмідт.

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