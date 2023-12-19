Германия, Бундеслига, 16-й тур

Вердер – РБ Лейпциг – 1:1

Голы: Ньинмах, 75 – Опенда, 47

Боруссия Д – Майнц – начало матча в 21:30

Хоффенхайм – Дармштадт – начало матча в 21:30

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Очередной тур Бундеслиги открывал поединок между Вердером и РБ Лейпциг. Уже на 1-й минуте Люкеба должен был выводить "быков" вперед, но попал в штангу. Упорная борьба все-таки привела к голу незадолго до перерыва – Поульсен головой пробил Цеттерера. VAR, однако, зафиксировал офсайд и счет остался без изменений.

Второй тайм начался с гола Лейпцига – Опенда был первым на добивании. На экваторе второй сорокапятиминутки Ньинмах восстановил статус-кво и пришлось начинать все с начала. В конце концов, изменить цифры на табло не удалось ни одной из команд: РБ Лейпициг набрал 33 очка и остался третьим, Вердер с 16-ю баллами тринадцатый.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ