Герта в рамках 7-го тура немецкого первенства не смогла удержать победу над Майнцем (1:1). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Майнц в премьерном матче 7-го тура немецкой Бундеслиги принимал Герту. Хозяева в случае триумфа могли заскочить в зону ЛЧ (пусть и временно), в то время как у берлинцев задача выглядела проще – надо было просто победить. Сидеть до начала октября с одной победой в активе в столичном клубе никто не желал.

Майнц выглядел активнее, держа мяч 57% игрового времени, а во втором тайме даже не позволил гостям пробить по воротам. Впрочем, ни одного опасного момента подопечные Бо Свенссона в основное время не провели.

Герта также ничего особенного не создала, однако на 30-й минуте берлинцам удалось открыть счет. Героем стал Тусар, который на 30-й минуте замкнул подачу от Эджуке в центр штрафной – 0:1! На 41-й минуте Эджуке мог к ассисту еще и гол добавить, пробив с линии штрафной площадки в правый нижний угол, однако голкипер парировал.

По сути, это был последний момент, если брать во внимание основное время. Впрочем, на 4-й компенсированной ко второму тайму минуте Майнцу таки удалось конвертировать активность в ничью – это Антони Каси выстрелил метров с восьми после подачи из глубины и удачного отскока. 1:1! Именно с этим счетом матч и подошел к концу.

Берлинцы набрали 6 очков и поднялись на 12 позицию в турнирной таблице Бундеслиги. Майнц с 11 зачетными баллами пока идет шестым.