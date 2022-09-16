Герта в рамках 7-го туру німецької першості не змогла втримати перемогу над Майнцом (1:1). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Майнц у прем'єрному матчу 7-го туру німецької Бундесліги приймав Герту. Господарі у випадку тріумфу могли заскочити у зону ЛЧ (нехай і тимчасово), в той час як у берлінців завдання виглядало простіше – треба було просто перемогти. Сидіти до початку жовтня з одною звитягою в активі в столичному клубі ніхто не бажав.

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Майнц виглядав активніше, тримаючи м'яч 57% ігрового часу, а в другому таймі навіть не дозволивши гостям пробити по воротах. Втім, жодного небезпечного моменту підопічні Бо Свенссона в основний час не провели.

Герта також нічого особливого не створила, однак на 30-й хвилині берлінцям вдалося відкрити рахунок. Героєм став Тусар, який на 30-й хвилині замкнув подачу від Еджуке в центр штрафного – 0:1! На 41-й хвилині Еджуке міг до асисту ще й гол додати, пробивши з лінії карного майданчика в правий нижній кут, однак голкіпер парирував.

По суті, це був останній момент, якщо брати до уваги основний час. Втім, на 4-й компенсованій до другого тайму хвилині Майнцу таки вдалося конвертувати активність у нічию – це Антоні Касі вистрілив метрів з восьми після подачі з глибини й вдалого відскоку. 1:1! Саме з цим рахунком матч і добіг кінця.

Берлінці набрали 6 очок і піднялись на 12 позицію в турнірній таблиці Бундесліги. Майнц з 11 заліковими балами поки що йде шостим.

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