Цыганков интересует Боруссию Д, самый богатый клуб мира и соперника Шахтера, – СМИ
Вингер Динамо и сборной Украины Виктор Цыганков продолжает находиться в шорт-листах европейских клубов.
Немало времени продолжаются разговоры о заинтересованности услугами 24-летнего лидера киевлян от европейских клубов. Издание Jeunesfooteux назвало очередную пятерку.
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В настоящее время Боруссия Дортмунд, РБ Лейпциг, Ньюкасл, Вулверхэмптон и Вест Хэм следят за Цыганковым. Все коллективы привлекает, в частности, то, что Виктора в конце текущего сезона можно будет подписать бесплатно, ведь контракт с Динамо завершается, а о новом стороны договориться не могут. Плюсом клубы называют еще и универсальность вингера, который при необходимости может сыграть в центре и на левом фланге атаки.
В этом сезоне Виктор Цыганков принял участие в 6 поединках Динамо во всех турнирах, отличился двумя голами и двумя результативными передачами.
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