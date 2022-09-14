Нападающий Баварии Томас Мюллер получил неприятное известие после поединка с Барселоной в рамках Лиги чемпионов.

Пока Мюллер противостоял Барселоне, неизвестные проникли в его виллу, расположенную в небольшом городке Веттлкам муниципалитета Оттерфинг, сообщает Bild.

Бавария – Барселона – 2:0 – видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Полиция подтвердила, что были похищены деньги наличными, ювелирные изделия и ценные вещи в шестизначном денежном эквиваленте (позже сообщили, что общая стоимость украденного составила 500 тысяч евро). Следов грабителей пока нет, расследование продолжается. Сообщается, что когда прибыл первый полицейский патруль, двое преступников скрылись через соседнее поле в темноте.

По иронии судьбы, именно вчера, 13 сентября, нападающему Баварии исполнилось 33 года. Таков вот сюрприз в день рождения.

Добавим, что Томас не отметился результативными действиями в игре против Барселоны, а всего сыграл 10 матчей за Баварию в этом сезоне, отличившись голом и 3 ассистами.

Бавария в непростой игре победила Барселону – Левандовски упустил топ-моменты, мюнхенцы забили дважды за четыре минуты