Магуайр арестован в Греции – защитник едва не подрался с туристами

Защитник Манчестер Юнайтед Харри Магуайр попал в неприятную историю во время своего отдыха.

Между футболистом и английскими туристами вспыхнул конфликт возле бара, из-за чего полиция была вынуждена вмешаться, сообщает Protothema.gr.

Севилья – Манчестер Юнайтед: Скоулз требует продажи главного антигероя "красных дьяволов"

Магуайр отказался подчиниться, и его арестовали за неповиновение властям. Остальные участники инцидента также были доставлены в полицейское отделение.

Отметим, что англичанин проводит отпуск на острове Миконос вместе со своей девушкой. Также там находятся игроки Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд и Джесси Лингард. Добавим, что недавно там же был замечен хавбек Челси Росс Баркли в состоянии сильного алкогольного опьянения и едва держался на ногах.

Севилья вышла в финал ЛЕ, переиграв Ман Юнайтед: фарт нервионцев, нехватка класса у "дьяволов", топ-матч Банеги и Буну