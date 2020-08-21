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Магуайр арестован в Греции – защитник едва не подрался с туристами

13:21 - Читати українською
Магуайр арестован в Греции – защитник едва не подрался с туристами
Харри Магуайр / Reuters

Защитник Манчестер Юнайтед Харри Магуайр попал в неприятную историю во время своего отдыха.

Между футболистом и английскими туристами вспыхнул конфликт возле бара, из-за чего полиция была вынуждена вмешаться, сообщает Protothema.gr.

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Магуайр отказался подчиниться, и его арестовали за неповиновение властям. Остальные участники инцидента также были доставлены в полицейское отделение.

Отметим, что англичанин проводит отпуск на острове Миконос вместе со своей девушкой. Также там находятся игроки Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд и Джесси Лингард. Добавим, что недавно там же был замечен хавбек Челси Росс Баркли в состоянии сильного алкогольного опьянения и едва держался на ногах.

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Харри Харри Магуайр
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