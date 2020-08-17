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Севилья – Манчестер Юнайтед: Скоулз требует продажи главного антигероя "красных дьяволов"

12:05 - Читати українською
Севилья – Манчестер Юнайтед: Скоулз требует продажи главного антигероя "красных дьяволов"
Пол Скоулз / Reuters

Бывший полузащитник Манчестер Юнайтед Пол Скоулз проанализировал ошибки своего бывшего клуба в 1/2 финала Лиги Европы против Севильи.

26’ Хесус Сусо
78’ Люк де Йонг
 
Бруну Фернандеш 9’
9’ Бруну Фернандеш
26’ Хесус Сусо
78’ Люк де Йонг

"Манчестер Юнайтед заслужил победу, в этом нет сомнений. Они были лучшей командой. Надо отметить второй гол, игра защиты была шокирующей. Линделёф и Магуайр вдвоем побежали на ближнюю штангу. Был только один центрфорвард, и Линделёф должен был видеть его. Тогда Ван-Биссака должен был накрыть его.

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Безусловно, Линделёф, как центральный защитник, должен следить за форвардом, но даже его тело было под неправильным углом. Если бы Манчестер Юнайтед избежал этого гола, я думаю, они смогли бы забить, потому что Севилья выглядела сбитой с толку. Не выглядело так, что андалусийцы организовали бы еще один момент, кроме этого.

Я не уверен, что Линделёфа будет достаточно хорошим в статусе партнера для Магуайра. Я думаю, что им нужен более доминирующий защитник рядом с Харри", – приводит слова Скоулза Goal со ссылкой на BT Sport.

Напомним, Севилья минимально обыграла Манчестер Юнайтед (2:1), а решающий гол забил Люк Де Йонг после ужасной игры обороны "красных дьяволов".

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Теги
Лига Европы Трансферы Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Пол Пол Скоулз Виктор Виктор Линделеф Харри Харри Магуайр Трансферы Манчестер Юнайтед Севилья - Манчестер Юнайтед
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