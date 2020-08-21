Магуайр заарештований в Греції – захисник ледь не побився з туристами

Захисник Манчестер Юнайтед Харрі Магуайр потрапив у неприємну історію під час свого відпочинку.

Між футболістом та англійськими туристами спалахнув конфлікт біля бару, через що поліція була змушена втрутитись, повідомляє Protothema.gr.

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Магуайр відмовився підкоритися, і його заарештували за непокору владі. Решта учасників інциденту також були доставлені до поліцейського відділку.

Зазначимо, що англієць проводить відпустку на острові Міконос разом зі своєю дівчиною. Також там перебувають гравці Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд і Джессі Лингард. Додамо, що не так давно там же був помічений хавбек Челсі Рос Барклі в стані сильного алкогольного сп'яніння і ледве тримався на ногах.

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