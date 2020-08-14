Баркли снова попал в неприятную историю – звезда Челси едва держался на ногах

Полузащитник Челси Росс Баркли все чаще появляется в светских хрониках, чем на футбольном поле.

Англичанина зафиксировали после вечеринки в греческом Миконосе в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщает Daily Mail.

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Баркли вышел в компании, однако сам Росс едва держался на ногах – его поддерживали знакомые. Добавим, что это не первый подобный инцидент с участием Баркли – ранее он попадал в скандал с таксистом, а также танцевал полуголым в клубе с другим мужчиной.

К слову, полузащитник провел 31 поединок в составе Челси в сезоне 2019/20, записав в свой актив 5 голов и 5 ассистов.

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