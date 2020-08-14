toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ РБ ЛЕЙПЦИГ - АТЛЕТИКО ПЕРВАЯ ЛИГА ДИНАМО КИЕВ

Баркли снова попал в неприятную историю – звезда Челси едва держался на ногах

12:29 - Читати українською
Баркли снова попал в неприятную историю – звезда Челси едва держался на ногах
Баркли в матче против Баварии / Reuters

Полузащитник Челси Росс Баркли все чаще появляется в светских хрониках, чем на футбольном поле.

Англичанина зафиксировали после вечеринки в греческом Миконосе в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщает Daily Mail.

Пьяный Баркли попал в скандал с таксистом – звезду Челси успокаивали копы

Баркли вышел в компании, однако сам Росс едва держался на ногах – его поддерживали знакомые. Добавим, что это не первый подобный инцидент с участием Баркли – ранее он попадал в скандал с таксистом, а также танцевал полуголым в клубе с другим мужчиной.

К слову, полузащитник провел 31 поединок в составе Челси в сезоне 2019/20, записав в свой актив 5 голов и 5 ассистов.

Ярмоленко врізався у пам'ять фанам Вест Хема, туманне майбутнє Зінченка, Ліверпуль втілив мрію – ревю сезону АПЛ

blog_ava
Лунин заберет номер Куртуа в следующем сезоне, – Marca
09:45
7472
Теги
Челси Челси Англия Росс Росс Баркли
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
час
:
41
мин
Барселона
22:00
Бавария
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?