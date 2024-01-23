Главный тренер Наполи Вальтер Мадзарри отказался от общения с прессой после поражения от Интера (0:1) в матче за Суперкубок Италии.

Мадзарри был возмущён судейством Антонио Рапуано. На 60-й минуте матча главный арбитр матча за Суперкубок Италии удалил с поля форварда "адзурри" Джованни Симеоне за грубый фол против Франческо Ачерби – в течение шести минут аргентинец заработал две желтые карточки. Как информирует Gazzetta dello Sport, пока Рапуано удалял Симеоне, Вальтер Мадзарри скакал по бровке и кричал во всё горло: "Позор! Позор!"

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На этом дело не закончилось. После гола Лаутаро Мартинеса на 90+1-й минуте тренер Наполи покинул техническую зону и ушёл в раздевалку, не дожидаясь финального свистка. После игры Мадзарри, как и весь Наполи, решил хранить молчание – чемпионы Италии отказались от общения с прессой. Эту функцию взял на себя только президент клуба Аурелио Де Лаурентис.

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