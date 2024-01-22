В поимке болельщика Удинезе "виноваты" другие поклонники фриульцев. Как информирует Gazzetta dello Sport, полиция сумела распознать расиста благодаря любительским видео самих поклонников "зебр". Несмотря на то, что клуб из Удине представил полиции множество видео со стадиона, работники службы не смогли обнаружить на нём подозреваемого.

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Ранее генеральный директор Удинезе Франко Коллавино заявил, что его клуб будет требовать от прокуратуры пожизненного запрета посещения стадиона для этого горе-фаната. Фриульский клуб, судя по всему, заплатит штраф – других санкций в отношении Удинезе предпринято не будет.

Ранее ультрас Удинезе с Курвы Норд потребовали от Меньяна доказательств по поводу расистских кричалок в сторону вратаря Милана.

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