Головний тренер Наполі Вальтер Мадзаррі відмовився від спілкування з пресою після поразки від Інтера (0:1) у матчі за Суперкубок Італії.

Мадзаррі був обурений суддівством Антоніо Рапуано. На 60-й хвилині матчу головний арбітр матчу за Суперкубок Італії вилучив з поля форварда "адзуррі" Джованні Сімеоне за грубий фол проти Франческо Ачербі – протягом шести хвилин аргентинець заробив дві жовті картки. Як інформує Gazzetta dello Sport, поки Рапуано вилучав Сімеоне, Вальтер Мадзаррі стрибав по брівці та кричав на весь стадіон: "Ганьба! Ганьба!"

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На цьому справа не закінчилася. Після голу Лаутаро Мартінеса на 90+1-й хвилині тренер Наполі покинув технічну зону і пішов у роздягальню, не чекаючи фінального свистка. Після гри Мадзаррі, як і весь Наполі, вирішив зберігати мовчання – чемпіони Італії відмовилися від спілкування з пресою. Цю функцію взяв на себе тільки президент клубу Ауреліо Де Лаурентіс.

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