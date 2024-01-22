Наполи был близок к серии пенальти, но проиграл Интеру в финале Суперкубка Италии-2023 (0:1). Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Менее чем через месяц Наполи и Интер стартуют в плей-офф Лиги чемпионов, а сегодня в столице Саудовской Аравии разыграли Суперкубок Италии-2023. Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает о дуэли обладателя Скудетто и победителя Кубка Италии прошлого сезона.

Интер, который дошел в прошлом сезоне до финала ЛЧ, считали явным фаворитом. В чемпионате Италии команды разделяют 20 очков, а в начале декабря "нерадзурри" на выезде разбили Наполи со счетом 3:0. Последний раз команда Симоне Индзаги проигрывала в Серии А еще 27 сентября, уступив Сассуоло, а беспроигрышная серия "нерадзурри" в чемпионате Италии насчитывает 14 матчей. У Наполи все совсем иначе – чемпионы Италии 2022/23 в текущем сезоне Серии А идут только 9-ми, но уже успели уволить Руди Гарсию, который продержался всего 16 матчей. Приход Вальтера Мадзарри ситуацию пока не улучшил. Словом, абсолютное большинство отдавало преимущество Интеру.

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Симоне Индзаги выставил абсолютно прогнозируемый состав – почти тот же, который разбил Лацио в полуфинале. Как и ожидалось, единственным изменением в Интере стало появление де Врея вместо Бастони, у которого возникли проблемы со здоровьем. Симоне Индзаги решил не рисковать основным центральным защитником. У Наполи тоже была одно изменение – вместо Марио Руя вышел Алессио Дзербин, ставший героем полуфинала с Фиорентиной. Тогда нападающий вышел в конце игры и оформил дубль. Понятно, что не было даже в заявке Виктора Осимхена и Франка Замбо-Ангисса – оба находятся в сборных на Кубке Африки.

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Старт игры прошел без острых моментов. Обе команды обменялись опасными подачами с фланга, но без ударов по воротам. А на 15-й минуте Федерико Димарко чуть не стал автором шедеврального мяча. Левый защитник Интера классно приложился с лета из-за пределов штрафной – рядом со штангой! Голлини не реагировал, бессильно провожая мяч взглядом.

Этот момент несколько оживил игру. Интер активно пошел вперед. Голлини справился с ударом Чалханоглу, а Лаутаро дважды не попал в створ. Сначала чемпион мира зарядил над девяткой, а потом головой не попал в угол ворот. На трибунах показали грустного Лучано Спаллетти – бывший тренер Наполи, сейчас возглавляющий сборную Италии, явно не был доволен такой бледной игрой своих экс-подопечных.

На 38-й минуте Интер забил. Тюрам получил мяч на левом фланге, разобрался с соперником и отдал во вратарскую на Лаутаро. Тот легко поразил пустые ворота, но порадоваться не успел – ассистент арбитра зафиксировал офсайд, а гол отменили. В итоге, первый тайм завершился нулевой ничьей. Можно сказать, что этот результат был в пользу Наполи – "партенопейцы" ни разу не пробили в створ ворот. Интер атаковал больше, однако несколько своих моментов воплотить в гол не смог.

Второй тайм начался с минуты молчания. Из Италии пришло печальное известие – не стало легендарного Джиджи Ривы, являющегося лучшим бомбардиром сборной Италии.

После перерыва первый шанс создал Наполи. Подопечные Мадзарри заработали перспективный штрафной, который неудачно исполнил Политано – выше ворот. А вот Хвича пробил куда лучше. Грузин в своем фирменном стиле закрутил в дальний угол – эффектный сейв Зоммера. Лучший момент в матче на две команды. Хороший старт второго тайма для Наполи испортил Джованни Симеоне. Имея желтую карточку, аргентинец грубо сыграл против Ачерби и увидел перед собой красную. Неаполитанцы остались в меньшинстве.

Мадзарри решил заменить Кварацхелию, который ушел с поля уже на 70-й минуте. Похоже, имея на одного игрока меньше, наставник Наполи решил тянуть до серии пенальти. Плюсом для "партенопейцев" было то, что регламент Суперкубка не предусматривает экстра-таймов – соответственно, продержаться оставалось не так долго.

Интер прижал, а Симоне Индзаги пытался вырвать победу в основное время. Алленаторе перешел на схему с тремя форвардами, выпустив на помощь Лаутаро Алексиса Санчеса и Марка Арнаутовича. Дуэт джокеров едва не организовал гол на 85-й минуте. Чилиец нашел Арнаутовича в штрафной, однако австриец не смог пробить мимо Голлини с Марио Руи. У Наполи Линдстрем решился на удар в касание метров с 40 – чуть выше.

В конце концов, реализовать численное преимущество Интер сумел на 90+1 минуте. Лаутаро Мартинес в падении все же замкнул прострел Павара и принес "нерадзурри" Суперкубок Италии. 123-й гол аргентинца за Интер позволил ему догнать Кристиана Вьери в списке бомбардиров миланского клуба.

Интер в третий раз подряд добыл Суперкубок Италии, повторив достижение Милана, который делал это в 1992-1994 годах. В общей сложности это 8-я победа в турнире для "нерадзурри" – впереди только Ювентус, у которого 9 трофеев. Наставник Интера Симоне Индзаги вошел в историю Суперкубка Италии – он стал первым тренером, выигравшим этот трофей 5 раз (дважды с Лацио и трижды подряд – с Интером).

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