Строительство обновленного Сантьяго Бернабеу находится в разгаре – мадридский Реал может сыграть на домашней арене ближайший матч Ла Лиги.

Поединок против Сельты, который запланирован на 12 сентября, должен быть проведен на Сантьяго Бернабеу, сообщает Marca.

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Правда, строительство на стадионе еще не завершено. На арене уже постелили новый газон, однако работы продолжаются, поэтому на матче против Сельты количество болельщиков ограничено – не более 30 тысяч.

К слову, на обновленном Сантьяго Бернабеу уже в этом сезоне сыграет и Шахтер – "горняки" приедут в Мадрид на поединок против Реала 3 ноября в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

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