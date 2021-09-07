Лунин поборол коронавирус и вернулся к тренировкам с Реалом
13:56 - Читати українською
Наставник Реала Карло Анчелотти может рассчитывать на украинского голкипера в ближайших матчах.
Вратарь Реала Андрей Лунин уже тренируется в общей группе мадридского клуба, сообщает Madrid Xtra.
Лунин попал в заявку Реала на групповой этап Лиги чемпионов 2021/22
Около двух недель назад 22-летний украинец сдал положительный тест на коронавирус и был изолирован от других членов команды. Андрей был вынужден поддерживать форму в домашних условиях.
Украинский голкипер в нынешнем сезоне не провел еще ни одного матча. Ближайшая игра мадридцев состоится против Сельты 12 сентября.
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