Будівництво оновленого Сантьяго Бернабеу перебуває у розпалі – мадридський Реал може зіграти на домашній арені найближчий матч Ла Ліги.

Поєдинок проти Сельти, який запланований на 12 вересня, має бути проведений на Сантьяго Бернабеу, повідомляє Marca.

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Щоправда, будівництво на стадіоні ще не завершене. На арені вже постелили новий газон, проте роботи продовжуються, тож на матчі проти Сельти кількість уболівальників обмежена – не більше 30 тисяч.

До слова, на оновленому Сантьяго Бернабеу вже цього сезону зіграє і Шахтар – "гірники" завітають до Мадрида на поєдинок проти Реала 3 листопада у рамках групового етапу Ліги чемпіонів.

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