Конечно, я продолжаю следить за итальянским футболом. И с большим энтузиазмом. Италия имеет невероятные футбольные традиции и переживает возрождение, о чем свидетельствует победа на чемпионате Европы. Серия А на несколько шагов отстает от АПЛ и Ла Лиги, но сборная Роберто Манчини сильна – там много хороших молодых игроков.

Італія врятувала футбол, або Чому перемога Англії була б великим соромом

Я – фанат Интера, я поддерживаю особые отношения с Интером, и хотел бы, чтобы они всегда выигрывали. Прошлый чемпионат был замечательным, "мы" прервали победную серию Ювентуса, запомним это надолго. Жаль, что Лукаку вернулся в Англию, но трудно сопротивляться, когда звонят лучшие клубы Премьер-лиги. Челси использовал все свои финансовые возможности.

Да, для меня главным фаворитом в борьбе за Скудетто является все еще действующий чемпион – Интер. Лукаку ушел, но команда остается сильной и сбалансированной. Интер взял Джеко и осуществил другие важные подписания. В команде много интересных молодых футболистов. Атакующий дуэт Лаутаро-Корреа? Я не знаю, будут ли они в конце концов двумя титуларамы – еще есть Джеко. Лаутаро, безусловно, будет играть, но да, Мартинес и Корреа гарантируют большое количество голов. Сезон длинный, и они будут играть вместе во многих играх.

Криштиану и Ювентус – это была хорошая история, которая принесла пользу итальянскому футболу, привела к его возрождению в мире, снова сделала его конкурентоспособным на высшем уровне. Замечательная глава. Криштиану предпочел уехать, но положение дел не меняется. Да, Ювентус потерял Роналду, но команда все еще сильна. Будьте бдительны, Ювентус – это всегда Ювентус. Например, они вернули в Турин этого молодого нападающего (Мойзе Кина – ред.), который мне нравится.

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Важно, что Милан вернулся в Лигу чемпионов, на свой уровень. Футболу нужны большие команды. Милан снова конкурентоспособный в Серии А и в Европе. Мессиас? Честно, нет – не знаю этого бразильца. Я слежу за серией А, но в прошлом сезоне я мало что видел, ведь сосредоточился на игроках, которых нужно будет подписать в Вальядолид.

Ибрагимович очень сильный, года для него не считаются. Он – скала, Златан имеет тело тридцатилетнего, а не сорокалетнего. Он будет гарантировать результат, потому что умеет управлять собой, как суперпрофессионал. Ибра гостил у меня этим летом в моем доме на Ибице. Замечательный день, мы веселились, много говорили о футболе и о других вещах. Он приехал с семьей, с очень хорошими детьми.

Моуринью, по-моему, замечательный тренер. Он улучшит Серию А своим опытом и своим стилем работы. Жозе один из лучших менеджеров в мире. Я уверен, что у него все будет хорошо в Роме, потому что он – выдающийся профессионал.

Мбаппе – новый феномен? Да, у него такие же черты, которые были у меня. У него огромные качества, он обладает выдающейся техникой и умеет пользоваться ею на высокой скорости. Килиан проходит защитников, обыгрывает голкиперов. Навыки бега, как говорится. И, несмотря на то, что он очень молод, он уже прошел долгий путь. Мбаппе мне нравится, болею за него.

Еще рано говорить, кто выиграет Лигу чемпионов, картина начинает формироваться в четвертьфинале. ПСЖ с Месси, Неймаром и Мбаппе – первый претендент. Однако футбол "на бумаге" – это одно, а сама игра – это совсем другое. На результат влияет много факторов. Я играл в Реале почти пять сезонов, в команде "Галактикос" (вместе с Зиданом, Бекхэмом и Фигу – ред.), и ни разу не выиграл Лигу чемпионов. Победа никогда не является математической, даже если в вашей команде лучшие. Это также касается ПСЖ.

Перевод и адаптация - Вадим Грищук

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