Ліонель Мессі продовжує негативну тенденцію в історії Барселони, пов'язану з мадридськими ворогами. Чемпіонство Реала – це проблеми на Камп Ноу, розповідає видання Marca.

Реал виграв 4 ліги за останні 13 років, але щоразу, коли "бланкос" коронувалися в Іспанії, принципового суперника страшно лихоманило. Кожен новий титул мадридського клубу – це гарантований "землетрус" на Камп Ноу. Сезон 2019/20 не виняток, щоправда, лише найбільші песимісти передбачали скандальний відхід Лео Мессі – найкращого гравця в історії каталонського гранда. Подейкують, що 33-річний форвард прийняв остаточне рішення змінити прописку якраз після провального сезону Прімери.

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Прощання з великими зірками після перемог Мадрида перетворюється у неприємну тенденцію для "кулес". Роналдінью пішов у 2008-му, Гвардіола – у 2012-му, Неймар – 2017-му. Натомість потенційний трансфер Мессі провокує найбільшу кризу в новітній історії Барси. Розглядаємо кожен випадок окремо.

Роналдінью і велика "чистка" роздягальні (2008)

Причиною радикальних змін була друга поспіль перемога мадридців у Ла Лізі. Реал з німецьким фахівцем Берндом Шустером випередив Барсу на 18 (!) очок. Принизлива третя позиція команди Райкарда (другим фінішував романтичний Вільяреал Пеллегріні) змусила тодішнього президента "блаугранас" Жоана Лапорту розпочати будівництво нового проекту – фактично з чистого листа.

Тренерський стілець довірили молодому Хосепу Гвардіолі, а той вказав на двері кумиру каталонської публіки Роналдінью та Деку. Бразилець відверто пустився берега, ставши поганим прикладом для молодих, тренувався після похмілля або просто зачинявся вдома. Травматичне прощання з володарем ЗМ-2005 виявилось запорукою майбутніх успіхів каталонського клубу, пов'язаних з іменем Лео Мессі.

Гварідіола, кінець переможного циклу (2012)

Жозе Моурінью перервав гегемонію фантастичного "Пеп-тім" за підсумками свого другого іспанського сезону. Три роки поспіль Барса вигравала Прімеру, але 100 очок "бланкос" не залишили каталонцям шансів. Після безкомпромісних поєдинків і скандальних сутичок, які нерідко провокував сам португалець, з тріумфальною ерою Гвардіоли було покінчено. 14 титулів за чотири сезони викликали емоційне вигорання у багатьох, хоча та генерація великих гравців обов'язково повернеться трохи пізніше.

Рекордний трансфер Неймара (2017)

Золотий дубль Реала Зізу передував скандальній втечі Неймара у ПСЖ. Маючи у своєму складі космічне атакувальне тріденте MSN каталонський гранд програв запеклим ворогам з Мадрида майже усе, крім Кубка Іспанії. Барса не лише провалилась у Лізі чемпіонів, але й втратила національний титул – єдину розраду для власних фанів. Проблеми розростаються до критичних розмірів, коли Неймар починає перемовини з катарським проектом. Бразилець понад місяць водив Бартомеу за носа і зрештою накивав п'ятами за рекордну в історії суму (222 млн євро). З цього моменту Барсу пожирає затяжна інституційна криза.

Скандальний факс Мессі (2020)

Не дочекавшись переможного проекту від президента Бартомеу, 6-разовий володар "Золотого м'яча" прийняв рішення покинути клуб, який був його домівкою протягом 20 років. Можливо останній сезон Лео в Барселоні вперше з 2008-го завершився без жодного виграного трофею. Мадрид повернувся на іспанський трон, а Баварія знищила "блаугранас" у Лізі чемпіонів з принизливими 2:8. Мессі хотів би провести завершальний відрізок кар'єри трохи достойніше, тому сенсаційний трансфер у Манчестер Сіті вже незабаром може стати реальністю.

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