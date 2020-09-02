Форвард Барселони Ліонель Мессі начебто став ще ближчим до завершення свого скандального відходу з каталонського клубу.

Манчестер Сіті та Мессі погодили 5-річний контракт на 700 млн євро, повідомляє Daily Record. Згідно з ним аргентинець проведе три роки у складі англійського клубу, після чого вирушить до Нью-Йорк Сіті – клубу, який належить до City Football Group.

Бартомеу може сісти у в'язницю через трансфер Мессі

Зазначається, що Мессі запропонували частку в компанії як часткову оплату, проте футболіст може віддати перевагу оплату грошима, оскільки існують складнощі, пов'язані з оцінкою акцій City Football Group.

Нагадаємо, що аргентинець пішов на відкриту конфронтацію з босами "блаугранас". Нападник висловив побажання безкоштовно покинути Камп Ноу, але каталонці наполягають на необхідності виплати клаусули в розмірі 700 млн євро.

Трансфер Мессі з Барселони: Гвардіола дав шокуючу пораду аргентинцеві та ризик знищити футбольну індустрію (LIVE)