Батько Ліонеля Хорхе Мессі провів зустріч із президентом Барселони Жозепом-Марією Бартомеу, проте розмова не увінчалась серйозним успіхом, інформує Sport.es.

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Сторони не змогли ні про що конкретне домовитись: Барселона відмовлялась вести перемовини щодо потенційного трансферу в інший клуб, а Мессі не змінив своєї позиції та бажає покинути каталанців вже цього літа. Наразі відомо, що Ліонель не тренуватиметься під керівництвом Рональда Кумана найближчим часом.

Нагадаємо, після програшу від Баварії у чвертьфіналі Ліги чемпіонів закрутилась сага навколо відходу Мессі з Барселони. Найімовірнішим претендентом на Ліонеля є Манчестер Сіті.

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