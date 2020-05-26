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"Не играть целый год – катастрофа": Шевченко спасал Лунина даже во времена провальных аренд

26 мая 23:20 35 Читати українською
"Не играть целый год – катастрофа": Шевченко спасал Лунина даже во времена провальных аренд
Андрей Лунин / Сайт УАФ

Голкипер Овьедо Андрей Лунин подчеркнул важность доверия со стороны главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

"Шевченко помог мне и продолжает помогать мне оставаться уверенным. Когда я не играл за Вальядолид, он продолжал вызывать меня в сборную, рассчитывал на меня в товарищеских матчах.

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Не играть целый год – это катастрофа, поэтому его поддержка очень помогала. Одна из моих целей – быть номером один в сборной, и для этого вам нужно играть за свой клуб. Овьедо вселил в меня большую уверенность, я надеюсь, что это сработает для моего будущего", – сказал Лунин в интервью AS.

Напомним, голкипер Овьедо в 2019 году провел за сборную Украины два матча – спарринги против Эстонии и Нигерии.

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Теги
Андрей Шевченко Андрей Шевченко Украинцы за рубежом Испания Сборная Украины Овьедо Овьедо Андрей Лунин Андрей Лунин
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