Мадридська преса вважає, що Лунін копіює лідера Барселони: "Перейшов від проєкту Роналду"

Авторитетний AS розмірковує над майбутнім українського кіпера, який стане дублером Куртуа у сезоні 2020/21.

Андрій Лунін вразив керівництво королівського клубу хорошою грою ногами, запевняє Маріо Кортегана з AS, яке очолило рейтинг найпопулярніших спортивних видань Іспанії за підсумками квітня. Після великого інтерв'ю з нашим чемпіоном світу (U-20), рупор мадридської преси розповідає про Луніна, як про майбутнього тер Штегена, а не Касільяса або Куртуа. Німецький воротар Барселони начебто є орієнтиром для українця.

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"Лунін був трансферним сюрпризом Реала у 2018-му. За нього заплатили близько 8,5 млн євро, отримавши профіль голкіпера, який зараз сильно цінується. Це представник нової воротарської школи – високий, кремезний, з хорошими ногами. Клуб вірить у його величезний потенціал.

Він більше нагадує тер Штегена, який вважається еталоном гри ногами на своїй позиції. З Облаком або Куртуа українця порівнюють не часто. Щоб зрозуміти можливості Луніна, необхідно повернутись до його витоків на батьківщині. "Я починав займатися футболом у своєму маленькому містечку, будучи нападником. Усі діти хочуть забивати м'ячі, а потім святкувати. Однак з восьми років, раз на тиждень, я долав 100 кілометрів до Харкова, щоб грати на позиції воротаря, хоча решту часу – був форвардом", – цитує AS фрагмент з інтерв'ю Андрія.

У юнацькі роки, коли Лунін одягав футболку Кріштіану Роналду, він навчився добре контролювати м'яч. У розмові з нашим виданням українець зізнався, що забивав багато голів, асистував партнерам і навіть кілька разів ставав найкращим гравцем турніру. Втім, він також розповів, що безперервний біг його втомлював. Словом, Лунін відійшов від проєкту КР7 на користь проєкту Касільяс, яким захоплювався в дитинстві.

Здобувши навички польового і володіючи сильним характером, Андрій, золота рукавиця ЧС-2019, виковував самого себе. Після стількох років важкої роботи з'явився сучасний і надійний воротар, який в Ов'єдо отримав перший серйозний шанс. Показники Луніна перевершують цифри Ареола, тому найближчим часом він отримає своє місце на Бернабеу", – зазначає AS.

Нагадаємо, що Лунін повинен дограти сезон у складі Ов'єдо, хоча його контракт з астурійцями завершується 30 червня. На Карлос Тартьєре голкіпер збірної України провів 9 матчів, пропустив 10 голів, але неодноразово отримував титул MVP.

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