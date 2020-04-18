Реал хочет избавиться от десяти игроков, чтобы приобрести двух новых – Лунин привилегированный у Зидана

Мадридский Реал избавляется от лишнего балласта с целью жесткой экономии и новых приобретений.

Из 25-ти игроков первой команды контракт заканчивается лишь в Ареола. Французский кипер вернется в ПСЖ после годичной аренды и попытается подыскать себе новый клуб. Зидан бережет место второго вратаря для Лунина, пишет Marca.

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Ни один другой футболист из многочисленной обоймы, которая увеличится до 36-ти игроков после возвращения арендованных, пока не выходил на руководство с желанием что-то изменить. Одриосола, Вальехо, Регилон, Себальос, Майорал, Оскар Родригес и Кубо превращаются в огромную головную боль как Переса, так и Зизу. Финансовый кризис, вызванный коронавирусом, заставляет руководство избавляться от тех, кто пока не имеет будущего на Сантьянго Бернабеу – около десяти футболистов. Две приоритетные цели – Холланд и Камавинга – требуют более 100 млн евро, но без продажей не будет и приобретений.

Более или менее спокойно могут спать только трое – Лунин, Ашраф и Едегор. Украинец наконец возвращается в Мадрид, норвежец – прогнозируемо остается в Сан-Себастьяне еще на один сезон, а марокканец просто имеет из чего выбирать.

Реал не впервые сталкивается с серьезным избытком кадров. Прошлым летом "бланкос" пытались заработать 100 млн евро, но не продали ни одного игрока. Себальйос, представитель основной обоймы, поехал в лондонский Арсенал на правах аренды.

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