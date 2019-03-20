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Львов заплатил игрокам Карпат по 5 тысяч долларов – "зеленые львы" ответили на инсайд Бурбаса

18:03 169 Читати українською
Львов заплатил игрокам Карпат по 5 тысяч долларов – "зеленые львы" ответили на инсайд Бурбаса
Карпаты – Мариуполь – 1:1 / ФК Карпаты

Игроки Карпат получили по 5 тысяч долларов от Львова в качестве благодарности за то, что отобрали очки у Мариуполя. Карпаты не оставили новость без реакции.

Львов заплатил футболистам Карпат по 5 тысяч долларов, сообщает журналист каналов Футбол 1/2 Игорь Бурбас. Деньги получит каждый, кто был причастен к ничьей с "чайками".

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Благодаря потере очков приазовцев "горожане" смогли попасть в основную шестерку УПЛ, опередив также Десну и Ворсклу.

К слову, Мариуполь тоже будет играть именно в основной шестерке и поведет борьбу за еврокубки.

Карпаты успели отреагировать на инсайд журналиста и дали свой ответ: "Интересно, сколько Игорь Бурбас получил за такой "инсайд"..."

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Теги
Игорь Бурбас Карпаты Карпаты Мариуполь Мариуполь Львов Львов
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