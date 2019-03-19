Цыганык: Не хочу видеть матчи Шахтер – Мариуполь в первой шестерке

Известный журналист Игорь Цыганик в эфире программы "Цыганик LIVE" признался, что расстроился из-за того, что Мариуполь попал в верхнюю шестерку по результатам первого этапа УПЛ.

"Я болел за Ворсклу. Не хочу видеть матчи Шахтер – Мариуполь в первой шестерке, но так случилось, что мариупольцы туда вышли. У меня нет никаких предубеждений к этой команде. Я буду болеть за этот клуб, если он будет сражаться с Шахтером. Если они дадут бой Шахтеру, а донецкий клуб позволит сыграть всем арендованным игрокам.

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То, что происходило в первой части чемпионата – несерьезно. Я очень много знаю из глубины, знаю, что там происходит – это не серьезно. Шахтер для Мариуполя – непреодолимый соперник. В кавычках.

Я бы не очень хотел, чтобы в топ-6 был и Львов. Это искусственно созданный проект, у которого нет никакой перспективы. 15 бразильцев... Что они собираются делать? Я не могу понять, как они планируют привлекать болельщиков. Львовянам нужно изменить вектор развития", – сказал Цыганык.

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