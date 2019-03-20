Львів заплатив гравцям Карпат по 5 тисяч доларів за те, що відібрали очки у Маріуполя, – Бурбас

Гравці Карпат отримали по 5 тисяч доларів від Львова в якості подяки за те, що відібрали очки у Маріуполя.

Львів заплатив футболістам Карпат по 5 тисяч доларів, повідомляє журналіст каналів Футбол 1/2 Ігор Бурбас. Гроші отримає кожен, хто долучився до нічиєї з "чайками".

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Завдяки втраті очок приазовців "містяни" змогли потрапити до основної шістки УПЛ, випередивши також Десну та Ворсклу.

До слова, Маріуполь теж гратиме саме в основній шістці та поведе боротьбу за єврокубки.

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