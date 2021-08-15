Матч проходил на Арене Львов, стартовый свисток прозвучал в 19:30. Александрия подходила к поединку в статусе фаворита после сенсационной победы на Шахтером в предыдущем туре (2:1). У команды Анатолия Бессмертного было меньше причин для оптимизма – два разгромных поражения и ничья с Мариуполем.

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Львовяне на правах хозяина встречи забрали иницативу себе. Игра оживилась на 13 минуте, когда легионер Львова Тавареш в штрафной гостей был жестко сбит футболистом Александрии. Арбитр заметил достаточно причин для назначения пенальти. Бразилец взялся самостоятельно реализовывать стандарт, но голкипер Олег Билык не повелся на наглую "паненку" Тавареша и парировал удар. На радостях вратарь Александрии потолкался с горячими легионерами львовян, но рефери быстро всех успокоил.

Игра продолжилась на встречных курсах, чаще с мячом находились подопечные Бессмертного, но гости также имели несколько острых моментов. Чего стоит только дальний удар Ковальца, после которого львовян спасла перекладина. Перед свистком на перерыв, когда казалось, что команды уже мыслями в раздевалке, Ренан все же поразил ворота соперника мастерским ударом со штрафного.

Второй тайм начался с неожиданного гола александрийцев. На ровном месте гостям удалась отличная комбинация, которая завершилась бильярдным ударом Спинелли. Аргентинец забил свой первый мяч за украинский клуб. Равный счет добавил уверенности Александрии. Гости отобрали инициативу у Львова. До финального свистка соперники потеряли достаточно возможностей, чтобы вырвать три очка, но все же – боевая ничья.

Львов поднялся на 13-ю строчку УПЛ, Александрия осталась 6-й.

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