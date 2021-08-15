Матч відбувався на Арені Львів, стартовий свисток пролунав о 19:30. Олександрія підходила до поєдинку у статусі фаворита після сенсаційної перемоги на Шахтарем у попередньому турі (2:1). У команди Анатолія Безсмертного було менше причин для оптимізму – дві розгромні поразки та нічия із Маріуполем.

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Львів'яни на правах господаря зустрічі забрали ініцативу собі. Гра пожвавилась на 13 хвилині, коли легіонер Львова Тавареш у штрафному майданчику гостей був жорстко збитий футболістом Олександрії. Арбітр помітив достатньо причин для призначення пенальті. Бразилець взявся самостійно реалізовувати стандарт, але голкіпер Олег Білик не повівся на нахабну "панєнку" Тавареша та парирував удар. На радощах воротар Олександрії поштовхався із запальними легіонерами львів'ян, але рефері швидко усіх заспокоїв.

Гра продовжилась на зустрічних курсах, частіше з м'ячем перебували підопічні Безсмертного, але гості також мали кілька гострих нагод. Чого вартий лише дальній удар Ковальця, після якого львів'ян врятувала поперечка. Перед свистком на перерву, коли здавалось, що команди вже думками у роздягальні, Ренан все ж вразив ворота суперника майстерним ударом зі штрафного.

Другий тайм розпочався з несподіваного гола олександрійців. На рівному місці гостям вдалась чудова комбінація, яка завершилась більярдним ударом Спінеллі. Аргентинець забив свій перший м'яч за український клуб. Рівний рахунок додав впевненості Олександрії. Гості відібрали ініціативу у Львова. До фінального свистка суперники змарнували достатньо нагод, щоб вирвати три очки, але все ж – бойова нічия.

Львів піднявся на 13-ту сходинку УПЛ, Олександрія залишилась 6-ю.

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