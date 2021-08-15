Матч проходил в Коваливке, стартовый свисток раздался в 17:00. Рух не слишком убедительно начал новый сезон, львовский клуб уже даже успел сделать смену на тренерском мостике – на место Ивана Федыка пришёл давний знакомый "желто-черных" Леонид Кучук. Колос также не впечатлял, команда Костишина умудрилась вылететь из квалификации Лиги конференций от карагандинского Шахтера. Оба соперника имели за что реабилитироваться в глазах фанатов.

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Команды активно начали игру, демонстрируя много борьбы. Львовяне действовали несколько острее, что вылилось в логичный гол на 24-й минуте. Воспитанник Шахтера Андрей Борячук, который выглядел самым ярким на поле, получил мяч после подачи со штрафного и пробил мимо голкипера коваливцев. 25-летний нападающий забивает во втором матче подряд.

После перерыва дела у хозяев ухудшились. Защитник Колоса Матиа Ром, имея уже желтую карточку, коленом влетел в Федорчука, за что арбитр отправил его отдыхать. Но удаление только зарядило подопечных Костишина. Вскоре хаос в штрафной гостей привел к удару Евгения Новака и на табло снова равный счет. Коваливцы могли даже героически выходить вперед, но каркас ворот Руха и несколько мастерских сейвов от Панькива спасли львовян от позора.

Напряженный матч завершился заслуженной ничьей, которая оставила Рух на 11-й строчке, а Колос стал 8-м.

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