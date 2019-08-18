Львов – Шахтер: анонс матча УПЛ

Львов принимает Шахтер в рамках матча 4-го тура УПЛ. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Львов на старте нового сезона УПЛ выглядит довольно интересно. Подопечные Богдана Блавацкого добыли красивую волевую победу над Десной (1:2), а также устроили перестрелку с Ворсклой (поражение 3:2) – последний гол "горожане" пропустили аж на 90+7-й минуте с весьма неоднозначного пенальти (да и вообще арбитраж оставил много вопросов). Конечно, этих матчей пока недостаточно для адекватной оценки силы львовян, однако пока имеем реноме развесёлой команды – она играет сама и даёт играть другим. Впрочем, есть одно но.

Между двумя поединками против равных себе Львов подвёргся разгрому от Динамо. Поражение получилась несколько драматичным, ведь два из трёх голов "горожане" пропустили в последние пять минут первого тайма, но в целом гранд прекрасно раскрыл слабости среднячка. Они заключаются в невероятной зависимости от формы лидеров, о чём ярко рассказал главный тренер Богдан Блавацкий: "Переломным моментом матча стала травма Мартана. После его замены организация игры и дисциплина развалились. Когда Буяльский забивал – Мартан бы его проконтролировал".

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Это особенно важно, ведь перед матчем против "горняков" Львов потерял Бруну Дуарте, который за 600 тысяч евро перешел в Викторию Гимараеш – бразильца признавали лучшим футболистом "горожан" в июле. Кроме того, команду покинул Араужо, который стал футболистом Миная.

Статистика противостояния Львова и Шахтера

Всего: 6 матчей, 1 победа Львова, 1 ничья, 4 победы Шахтера, разница мячей 2-12.

В Премьер-лиге: 6 матчей (+1, =1, -4, 2-12)

Шахтер в прошлом туре захватил единоличное лидерство в УПЛ, при этом забив первый гвоздь в гроб карьеры Александра Хацкевича в Киеве. Выездная победа над Динамо не была идеальной в плане качества игры, однако выглядела вполне заслуженно – "горняки" в очередной раз доказали, что в атакующем футболе равных им нет. При этом лидеры при Луише Каштру раскрылись с неожиданных сторон: Алан Патрик стал плеймейкером с фантастическими передачами, Степаненко вошёл роль "диспетчера", Соломон стал проявлять навыки дриблёра, а Марлос существенно расширил свой оперативный простор.

Из минусов остаётся привозная оборона, которая часто проигрывает подборы и привозит на ровном месте. Особенно это характерно для Хочолавы, но в последних двух турах вместо него действовал Матвиенко – стало спокойнее. Впрочем, говорить о недостатках в футболе "горняков" перед матчем против середняков УПЛ нет смысла. Как сказал главный тренер Львова, "успех в матче с Шахтером зависит от того, чтобы сработали сразу три составляющие: жёсткая командная дисциплина, бенефис вратаря и фарт".

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С везением у Львова пока складывается, ведь на матч не приехали Тайсон и Тете. Вероятно, Луиш Каштру собрался провести невеличкку ротацию. Также продолжают пребывание в лазарете Виктор Коваленко и Максим Малышев, а Мораес только-только восстановился от повреждения.

Предыдущий матч. 30.05.2019. 32-й тур чемпионата Украины-2018/2019.

Львов – Шахтер – 0:3

Голы: 0:1 – Дентиньо (65), 0:2 – Т. Степаненко (73), 0:3 – М. Матвиенко (78).

Ориентировочные составы на матч Львов – Шахтер

Львов: Бандура – Адамюк, Братков, Борзенко, Квасный – Сабино, Приймак – Пернамбуко, Педро, Альваро – Ренан

Шахтер: Пятов – Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Пихалёнок, Степаненко – Марлос, Алан Патрик, Соломон – Бланко-Лещук

"Изюминки" матча:

– Игроки Львова не могут поразить ворота Шахтера в течение 451-й минуты.

– Львов крупное поражение в УПЛ получил именно от Шахтера – 0:5 (04.05.2019 г.).

– Шахтер не знает поражений в УПЛ с 11 августа 2018 уже 32 матча подряд: +27=5.

– Львов удерживает клубную антирекордную домашнюю безвыигрышную серию в чемпионатах, которая с 10 ноября 2018 длится 10 игр: 4 ничьи и 6 поражений.

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Тягаться с Шахтером сейчас трудно даже киевскому Динамо. Что уж говорить о середняках? Класс "горожан" и "горняков" несопоставим, так что если первые избегут разгрома – это можно будет считать успехом.

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