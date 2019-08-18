Львів – Шахтар: анонс матчу УПЛ

Львів приймає Шахтар в рамках матчу 4-го туру УПЛ. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Львів на старті нового сезону УПЛ виглядає доволі цікаво. Підопічні Богдана Блавацького здобули красиву вольову перемогу над Десною (1:2), а також влаштували перестрілку з Ворсклою (поразка 3:2) – останній гол "містяни" пропустили аж на 90+7-й хвилині з вельми неоднозначного пенальті (і взагалі арбітраж залишив багато питань). Звісно, цих матчів поки замало для адекватної оцінки сили львів'ян, однак поки що маємо реноме розвеселої команди – вона грає сама й дає грати іншим. Втім, є одне але.

Між двому поєдинками проти рівних собі Львів зазнав розгрому від Динамо. Поразка вийшла дещо драматичною, адже два з трьох голів "містяни" пропустили в останні п'ять хвилин першого тайму, але загалом гранд прекрасно розкрив слабкощі середняка. Вони полягають у неймовірній залежності від форми лідерів, про що яскраво розказав головний тренер Богдан Блавацький: "Переломним моментом матчу стала травма Мартана. Після його заміни організація гри та дисципліна розвалилися. Коли Буяльський забивав – Мартан би його проконтролював"

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Це особливо важливо, адже перед матчем проти "гірників" Львів втратив Бруну Дуарте, який за 600 тисяч євро перейшов у Вікторію Гімараєш – бразильця визнавали найкращим футболістом "містян" у липні. Крім того, команду покинув Араужо, який став футболістом Миная.

Статистика протистояння Львова та Шахтаря

Всього: 6 матчів, 1 перемога Львова, 1 нічия, 4 перемоги Шахтаря, різниця м’ячів 2-12.

У Прем’єр-лізі: 6 матчів (+1, =1, -4, 2-12)

Шахтар у минулому турі захопив одноосібне лідерство в УПЛ, заодно забивши перший цвях у домовину кар'єри Олександра Хацкевича в Києві. Виїзна перемога над Динамо не була ідеальною в плані якості гри, однак виглядала цілком заслужено – "гірники" вкотре довели, що в атакувальному футболі рівних їм немає. При цьому лідери при Луїші Каштру розкрилися з неочікуваних сторін: Алан Патрік став плеймейкером з фантастичними передачами, Степаненко увійшов роль "диспетчера", Соломон став проявляти навички дриблера, а Марлос суттєво розширив свій оперативний простір.

З мінусів залишається привізна оборона, яка частенько програє підбирання й привозить на рівному місці. Особливо це характерно для Хочолави, але в останніх двох турах замість нього діяв Матвієнко – стало спокійніше. Втім, говорити про недоліки в футболі "гірників" перед матчем проти середняків УПЛ немає сенсу. Як сказав головний тренер Львова, "успіх в матчі з Шахтарем залежить від того, щоб спрацювали відразу три складові: жорстка командна дисципліна, бенефіс воротаря і фарт".

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З везінням у Львова поки що складається, адже на мат не приїхали Тайсон і Тете. Вірогідно, Луїш Каштру зібрався провести невеличкку ротацію. Також продовжують перебування в лазареті Віктор Коваленко та Максим Малишев, а Мораєс тільки-но відновився від пошкодження.

Попередній матч. 30.05.2019. 32-й тур чемпіонату України-2018/2019.

Львів – Шахтар – 0:3

Голи: 0:1 – Дентіньо (65), 0:2 – Т. Степаненко (73), 0:3 – М. Матвієнко (78).

Орієнтовні склади на матч Львів – Шахтар

Львів: Бандура – Адамюк, Братков, Борзенко, Квасний – Сабіно, Приймак – Пернамбуко, Педро, Альваро – Ренан

Шахтар: Пятов – Додо, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Піхальонок, Степаненко – Марлос, Алан Патрік, Соломон – Бланко-Лещук

"Родзинки" матчу:

– Гравці Львова не можуть вразити ворота Шахтаря протягом 451-ї хвилини.

– Львів найбільшої поразки в УПЛ зазнав саме від Шахтаря – 0:5 (04.05.2019 р.).

– Шахтар не знає поразок в УПЛ з 11 серпня 2018 року вже 32 матчі поспіль: +27=5.

– Львів утримує клубну антирекордну домашню безвиграшну серію в Чемпіонатах, яка з 10 листопада 2018 року триває 10 ігор: 4 нічиї та 6 поразок.

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Тягатися з Шахтарем нині важко навіть київському Динамо. Що вже говорити про середняків? Клас "містян" і "гірників" неспівставний, тож якщо перші уникнуть розгрому – це можна буде вважати успіхом.

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