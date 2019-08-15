Львов объявил о подписании украинского защитника Гончара

Украинский защитник Игорь Гончар официально стал игроком Львова.

ФК Львов усилился украинским защитником Игорем Гончара, сообщает официальный сайт клубу.

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Отмечается, что контракт с игроком рассчитан на 3 года, а выступать Гончар будет под 21-м номером.

Ранее в Украине Гончар выступал за дубль Шахтера, Буковину, Горняк-Спорт и Говерлу, а также за словацкую Сеницу.

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