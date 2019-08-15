toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ДИНАМО КИЕВ ЛИВЕРПУЛЬ - ЧЕЛСИ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ТРАНСФЕРЫ

Львов объявил о подписании украинского защитника Гончара

06:30 49 Читати українською
Львов объявил о подписании украинского защитника Гончара
Игорь Гончар / фото: ФК Львов

Украинский защитник Игорь Гончар официально стал игроком Львова.

ФК Львов усилился украинским защитником Игорем Гончара, сообщает официальный сайт клубу.

Блавацкий "уничтожил" главного арбитра матча Ворскла – Львов

Отмечается, что контракт с игроком рассчитан на 3 года, а выступать Гончар будет под 21-м номером.

Ранее в Украине Гончар выступал за дубль Шахтера, Буковину, Горняк-Спорт и Говерлу, а также за словацкую Сеницу.

Ворскла в голевой перестрелке вырвала победу над Львовом на последних минутах

blog_ava
Преступление и реабилитация Адриана в видеообзоре матча Ливерпуль – Челси
01:35
1522
Теги
Львов Львов Трансферы Игорь Гончар Игорь Гончар Трансферы чемпионата Украины
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
11
час
:
43
мин
Заря
20:00
ЦСКА София
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук