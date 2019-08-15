"Я даже не знаю, как зовут нового тренера Шахтера, кто он вообще такой?" – Саленко

Бывший форвард киевского Динамо поделился мнением относительно современных тренеров.

"Я даже не знаю, как зовут нового тренера Шахтера. Это я условно так говорю. Кто он вообще такой? Ну был где-то помощником. И что? Теперь он знает футбол лучше Саленко? Скажу вот что: тренеров без футбольного прошлого будет еще больше.

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У нас есть курсы тренеров, где аттестацию получают. Бывших футболистов вообще нет. Люди без футбольного прошлого туда лезут. Им это интересно. А моему поколению эти курсы вообще до одного места. Мы уже все знаем, и у нас нет мотивации. Я на тех курсах был вообще один день, когда тренерскую лицензию получал.

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Начал что-то рассказывать, но меня быстро заткнули. Сунули диплом – иди, мол, с богом", – сказал Саленко в интервью Tribuna.

Напомним, этим летом Шахтер возглавил португальский специалист Луиш Каштру, который до этого работал на родине с Виторией Гимараеш.