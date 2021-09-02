Белорусский тренер Олег Дулуб может возглавить Львов, сообщает Sportarena.

Колос официально объявил о подписании бразильского форварда Львова

Львовский клуб уже провел переговоры с 55-летним специалистом.

К слову, Дулуб имеет опыт работы с украинскими командами – в свое время он тренировал Карпаты и Черноморец. Последним местом работы белоруса были минские Крумкачи, которые он покинул в конце июня.

Напомним, Львов остался без наставника 25 августа, когда пост главного тренера покинул Анатолий Бессмертный. Ранее сообщалось, что Игорь Климовский отказался возглавить львовский клуб.

После 6 туров в турнирной таблице УПЛ Львов занимает предпоследнюю строчку, набрав лишь 2 очка.

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