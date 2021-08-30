Климовский проигнорировал приглашение Львова ради продолжения работы в Ниве Т
21:23 - Читати українською
Игорь Климовский все же решил сохранить верность тернопольской Ниве.
Главный тренер продолжит работу с нынешней командой, сообщила пресс-служба тернопольского клуба.
Рух – Львов – 1:0 – видео решающего автогола и обзор матча
У Климовского было предложение возглавить Львов, который принял отставку Анатолия Бессмертного. Впрочем, экс-тренер Олимпика пожертвовал возможностью вернуться в элитный дивизион. Нива удачно начала новый розыгрыш Первой лиги и идет в зоне плей-офф за повышение.
Напомним, Львов набрал лишь два очка в стартовых 6 турах УПЛ и расположился на предпоследней строчке.
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