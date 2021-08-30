Главный тренер продолжит работу с нынешней командой, сообщила пресс-служба тернопольского клуба.

Рух – Львов – 1:0 – видео решающего автогола и обзор матча

У Климовского было предложение возглавить Львов, который принял отставку Анатолия Бессмертного. Впрочем, экс-тренер Олимпика пожертвовал возможностью вернуться в элитный дивизион. Нива удачно начала новый розыгрыш Первой лиги и идет в зоне плей-офф за повышение.

Напомним, Львов набрал лишь два очка в стартовых 6 турах УПЛ и расположился на предпоследней строчке.

Рух одолел Львов в дерби благодаря автоголу – "горожане" все еще идут без побед в УПЛ