Білоруський тренер Олег Дулуб може очолити Львів, повідомляє Sportarena.

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Львівський клуб вже провів переговори з 55-річним фахівцем.

До слова, Дулуб має досвід роботи з українськими командами – свого часу він тренував Карпати і Чорноморець. Останнім місцем роботи білоруса були мінські Крумкачі, які він покинув наприкінці червня.

Нагадаємо, Львів залишився без наставника 25 серпня, коли посаду головного тренера покинув Анатолій Безсмертний. Раніше повідомлялося, що Ігор Климовський відмовився очолити львівський клуб.

Після 6 турів у турнірній таблиці УПЛ Львів посідає передостанню сходинку, набравши лише 2 очки.

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