Ковалевский клуб оформил еще один трансфер. Новобранцем команды стал Абнер Ренан.

Нападающий Львова Абнер Ренан продолжит карьеру в Колосе, сообщает официальный сайт ковалевской команды.

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24-летний бразилец подписал с новым клубом контракт сроком на 3 года. Футболист будет играть под номером 19.

Напомним, 24-летний Ренан выступал за Львов с лета 2019 года и за это время успел забить 11 голов в 43 матчах. С сентября 2020-го по январь 2021-го находился в аренде в португальском Жил Висенте.

К слову, Колос пока остается без главного тренера. После 6-ти туров ковалевцы занимают в турнирной таблице УПЛ 13-ю строчку, набрав 5 очков.

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