"Футбол 24" зібрав першу реакцію експертів на четвертий матч збірної України у відборі до ЧС-2022 проти Казахстану (2:2).

Упродовж хвилини-двох ми вірили в казку. Гол Сікана дивовижним чином повторював історію із далекого 2004-го, коли Україна під керівництвом Блохіна дотисла казахів у такий же спосіб і з таким же рахунком, а в підсумку поїхала на чемпіонат світу. Але – ні.

Казахстан – Україна – 2:2 – відео голів і огляд матчу

Зовсім не дивно, що експерти не підбирали слів і дали волю емоціям. Так відпускати перемогу, як це зробила збірна України, категорично не можна.

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Ігор Циганик обмежився одним словом.

Експерт ТК Футбол, а в минулому – гравець збірної України Євген Левченко має претензії, насамперед, до Караваєва.

Журналіст Футбол 24 Михайло Юхименко зауважує: проблема не тільки в Караваєві. При цьому не втрачає обережного оптимізму, щоправда, твіт написаний до того, як Боснія вирвала сенсаційну нічию на полі Франції.

Архіваріус українського футболу Артур Валерко – про різні обличчя збірної. А ще – хвалить головного тренера збірної Казахстану.

Експерт із тактики Alex Gramm стверджує неймовірне-очевидне.

Коментатор MEGOGO Вадим Скічко апелює, вочевидь, до Андрія Шевченка.

"Бомбардир" Роман Бебех називає умову, при якій Україна повернулася б додому із трьома очками.

Леон Вургафт, оглядач із Хайфи, – про непросту ситуацію Олександра Петракова.

Менеджер Олександр Ольшанецький підкидає хмизу – у нього власний фаворит на тренерське крісло.

Журналіст і коментатор FootballHub Олександр Золотогорський частково стає на захист новоспеченого наставника.

Журналіст Футбол 24 та Gazeta.ua Сергій Тищенко вже прощається із Мундіалем, віри в успіх – немає.

Легенда спортивної тележурналістики Руслан Свірін м'яко присоромлює команду і ставить їм за приклад українських паралімпійців, які підкорили Токіо.

А зараз – важка артилерія від В'ячеслава Заховайла, експерта, агента і менеджера.

Заключне слово – за Артемом Франковим, головредом журналу Футбол.

Казахстан – Україна: Петраков стартує з фіаско, хоч забив навіть Сікан – аномальна трагедія, в якої багато батьків