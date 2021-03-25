После последнего матча чемпионата "горожане" пополнили не только свой очковый багаж.

Как известно, в 19-м туре украинской Премьер-лиги состоялась громкая сенсация – донецкий Шахтер со счетом 2:3 уступил откровенному аутсайдеру турнирной таблицы Львову.

"Тренерского опыта мне хватает": Бессмертный признался, как оказался во Львове

Кроме престижной победы и трех зачетных балов "сине-золотые" получили за свой подвиг и серьезный финансовый бонус. По сообщению программы "ТаТоТаке", "горожане" пополнили свою копилку на 200 тысяч.

"Львов получил вознаграждение от третьей стороны. Эта третья сторона сейчас первая в чемпионате. Точная сумма неизвестна, но в нашем чемпионате она равна 200 тысячам условных единиц", – сказал журналист Михаил Спиваковский.

Кроме того, львовяне предлагали сыграть этот матч на стадионе Украина, но Шахтер захотел перенести встречу в Харьков на ОСК Металлист, после чего "оплатил сопернику все расходы, в том числе и организационные".

Напомним, после 19-ти туров Львов в турнирной таблице УПЛ занимает 12 место, имея в своем активе 15 очков. Безоговорочным лидером остается киевское Динамо, которое опережает Шахтер уже на 7 очков.

Шахтер сенсационно уступил Львову, пропустив три гола – дончане отпускают Динамо