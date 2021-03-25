Після останнього матчу чемпіонату "містяни" поповнили не лише свій очковий багаж.

Як відомо, у 19-му турі української Прем'єр-ліги відбулась гучна сенсація – донецький Шахтар з рахунком 2:3 поступився відвертому аутсайдеру турнірної таблиці Львову.

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Окрім престижної перемоги і трьох залікових очок "синьо-золоті" отримали за свій подвиг і серйозний фінансовий бонус. За повідомленням програми "ТаТоТаке", "містяни" поповнили свою скарбничку на 200 тисяч.

"Львів отримав винагороду від третьої сторони. Ця третя сторона зараз перша у чемпіонаті. Точна сума невідома, але у нашому чемпіонаті вона дорівнює 200 тисячам умовних одиниць", – сказав журналіст Михайло Співаковський.

Окрім того, львів'яни пропонували зіграти цей матч на стадіоні Україна, але Шахтар захотів перенести зустріч у Харків на ОСК Металіст, після чого "оплатив супернику всі витрати, у тому числі й організаційні".

Нагадаємо, після 19-ти турів Львів у турнірній таблиці УПЛ посідає 12 сходинку, маючи у своєму активі 15 очок. Беззаперечним лідером залишається київське Динамо, яке випереджає Шахтар вже на 7 очок.

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