"После того, как я ушел из второлиговой Черкащины, которая никак не могла определиться с тем, продолжит ли она выступления, или сойдет досрочно с дистанции, со мной связался генеральный директор Львова Андрей Панькив и предложил приехать на переговоры.

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К этому времени исполняющий обязанности главного тренера Виталий Шумский уже ушел в отставку. Во время встречи с одним из руководителей Львова, мы обменялись мнениями и, долго не раздумывая, я дал согласие возглавить команду. Контракт был подписан до конца сезона. Далее все будет зависеть от того сохранит ли Львов прописку в элитном дивизионе.

Не возникали ли у меня мысли, что могу не справиться с новым вызовом? Нет. Тренерского опыта мне хватает. Поверьте, если бы в свое время возглавляемая мной Полтава продолжила выступать среди профессиональных команд, то, убежден, она бы заставила считаться с собой и в элите. Так что в своих силах я был уверен", – сказал Бессмертный в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, 52-летний специалист возглавил Львов в начале марта. Под его руководством "горожане" уступили Заре (0:4) и добыли сенсационную победу над Шахтером (3:2). После 19-ти туров "сине-золотые" занимают в турнирной таблице УПЛ 12 место, имея в своем активе 15 очков.

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