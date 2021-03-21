Шахтер после бесславного вылета из Лиги Европы и скандала с Тайсоном нуждался в как можно более яркой победе, чтобы найти уверенность и реабилитироваться за неудачное начало года. Кроме того, необходимо было не отпускать Динамо – киевляне держали отрыв в четыре очка и не демонстрировали никаких предпосылок для осечки. К счастью для "горняков", в 19-м туре им выпал лёгкий соперник – Львов шёл на последней позиции в таблице и выглядел самой слабой командой УПЛ по игре. При этом фактор родных стен не мог сыграть за "горожан", ведь матч перенесли в Харьков.

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Казалось, что формальных хозяев ждёт разгром. Шахтер начал поединок именно так, как и ожидалось: уже на 5-й минуте Костику пришлось парировать удар Мораеса из центра штрафной, а после углового на 8-й Жуниор пробил головой в пустые ворота – и не попал! Впрочем, уже на 11-й грубая ошибка Витао завершилась выходом Ныча один на один с Трубиным – его финальный выстрел в дальний угол Анатолий парировал.

Шахтер продолжал владеть инициативой, создав сразу два момента на 19-й минуте. Сначала Марлос накрутил защитников на углу штрафной и пробил мимо дальнего угла, а затем Тете выходил один на один с Костиком – к счастью для "горожан", голкипер выиграл дуэль у бразильца.

Ответ Львова был фантастическим: на 24-й минуте "хозяева" перегрузили правый фланг и отобрали мяч, после чего Шина прошёл к краю штрафной – дальше последовал прострел на дальнюю штангу с замыканием от Альваро. 1:0! Додо проспал рывок соотечественника.

Гол Альваро в Харькове порадовал единственного фаната львовян, у которого в руках был шарф Карпат. Его радость оказалась недолгой: уже на 31-й минуте Соломон открылся на левом углу штрафной, получил пас от Марлоса и красиво закрутил мяч под правую штангу – 1:1! Еще через три минуты Мораес затолкал мяч в ворота после скидки от Кривцова с углового, однако гол отменили из-за офсайда. Решение выглядело сомнительно, но VAR на матче не работал.

Последнюю возможность дожать Львов до перерыва дончане потеряли на 40-й минуте, когда удар Антонио из центра штрафной накрыли защитники. Дальний выстрел Тете через несколько секунд после этого отправился на трибуны. В конце концов, отдыхать команды ушли при ничейном счете.

В перерыве Луиш Каштру заменил Маркоса Антонио, выпустив Алана Патрика. Казалось, что сейчас начнется навал на ворота Львова, однако уже на 48-й минуте "горожане" охладили пыл "горняков". Чирьяк исполнил разрезную передачу на ход Нычу, а Назарий в сопровождении Витао и Майкона спокойно подошел к штрафной и переиграл Трубина – 2:1!

Впрочем, Соломон не собирался мириться с позором, отыграв этот гол на 56-й классным выстрелом с левого края штрафной под ближнюю штангу. 2:2!

Шахтер продолжал идти вперед. На 58-й минуте Соломон мог вытянуть Шахтер за уши, собрав на себе нескольких защитников и выкатив пас на Марлоса, но тот метров с десяти умудрился пробить выше ворот! На 62-й Соломон решил выстрелить с дальней дистанции, но попытку парировал Костик. Дончане давили, но эти моменты долгое время оставались единственными в середине второго тайма.

Львов же не стушевался, а смело контратаковал. Это уже заслуживало уважения, однако "горожанам" этого было мало – на 72-й минуте они заработали пенальти в результате прорыва Шины и фола Трубина. Сам же пострадавший и наказал Шахтер точным ударом с "точки". 3:2! Шок!

Шахтер пошел истерически отыгрывать этот гол. Теперь Львову было реально тяжело: Мораес на 78-й минуте пробивал мимо после прострела в центр штрафной, Майкон на 80-й выстрелил мимо левой штанги, Коноплянка на 86-й крутил в дальний угол (немного неточно), а Соломон на 89-й едва не повторил свой второй гол – только с другого края штрафной. На этот раз Манор попал во внешнюю сторону сетки.

Впрочем, и Львов не сдавался, разрывая Шахтер на контратаках. В одной из них Ныч получил мяч в метрах десяти от ворот, но его выстрел в последний момент успел накрыть Додо. В таком ключе матч и подошел к концу. Финальный свисток зафиксировал сенсационную победу "горожан"!

Таким образом, Шахтер остался на второй позиции с 39 очками в активе, отпустив Динамо уже на семь зачётных баллов. Львов, имея в активе 15 пунктов, поднялся на двенадцатую строчку в турнирной таблице.

Динамо одолело Рух и солидно оторвалось от Шахтера – львовяне подарили джокеру Луческу победный гол и развалились