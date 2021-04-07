Львов получил хорошие новости из клубного лазарета перед матчем 21-го тура УПЛ против Ворсклы.

Ренан уже около недели тренируется в общей группе Львова и имеет шанс сыграть против Ворсклы, сообщает meta-ratings.

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Кроме него, Шина и Михоуби также восстановились после повреждений и продолжают набирать форму. Прошлый тур игроки пропустили, поскольку наставник команды Анатолий Бессмертный остался недоволен их готовностью.

К слову, матч Ворскла – Львов состоится 11 апреля, начало игры в 14:00. Львовяне пока занимают 12 место, набрав 15 очков и имея два матча в запасе.

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