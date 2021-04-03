"В первую очередь, поздравляю команду с игрой, с выполненным планом на матч. Учитывая то, что Львов после матча с Шахтером находился в хорошем положении, сам визит на Днепр-Арену не делал их аутсайдерами. Если соперник забивает Шахтеру три гола, это показывает его мощные стороны.

Курьезные голы и побоище в видеообзоре матча СК Днепр-1 – Львов – 5:1

Конечно, удаление нам помогло, но, когда команда обороняется, каждый отдается на 20-30 процентов больше, и очень трудно пройти автобус. Но мы хорошо поняли матч: раскрывали фланги, искали зоны между линиями, подавали, второй мяч был наш и реализация сегодня была такой, которой не хватало в других матчах. Поэтому, мы очень довольны и в хорошем настроении готовимся к матчу с Динамо.

Конечно, мы смотрели внимательно поединок Львова с Шахтером вживую и потом при анализе. Когда команда забивает трижды Шахтеру, она заслуживает уважения. И после смены тренера я могу только похвалить команду, которая сейчас организована в обороне совсем по-другому и ищет свои шансы в контратаках через Альваро, Ныча, Эрнесто и Шину, который не приехал. Команда заслужила похвалу, но знаем, кто является нашим следующим соперником. Он является абсолютным фаворитом, но в футболе нет невозможного.

Травмы Дугласа и Тейлора? Меня это тоже беспокоит. Этим уже занимаются врачи. Дугласа беспокоит задняя поверхность бедра, а Тейлор повредил голеностоп, который у него был оперирован ранее. Хочу думать позитивно, и они через несколько дней будут в хорошем состоянии. Также мы потеряли из-за 4-й желтой карточки Адамюка, а еще не могут играть по условиям контракта Дубинчак и Булеца. Поэтому, есть определенные проблемы, но хорошее текущее состояние, бойцовские качества, дисциплина, индивидуальная ответственность оставляют нас пока непобедимыми во втором круге. Пока мы бьемся друг за друга, находимся в опции выигрыша.

Назаренко? Он сломался за сборную. Много потерь, но будем готовиться с теми, кто жив. И те, кто выйдут, будут готовы отдаться на максимум.

Вагнер и Билл? Я внимательно слежу за их адаптацией. И это не пустые слова. Знаю и чувствую, когда им надо дать шанс. Сегодня при имеющемся результате была возможность дать им возможность почувствовать стресс, но без очень большой ответственности. Они имели возможность проявить свои лучшие качества", – цитирует Йовичевича официальный сайт днепрян.

Заметим, команда хорватского специалиста расположилась на 8 строчке. Сейчас у "спортклубовцев" беспроигрышная серия составляет 7 матчей. Уже в следующем туре, 10 апреля, СК Днепр-1 сыграет с Динамо.

СК Днепр-1 в большинстве раздавил Львов, забив пять голов – команда Йовичевича одержала третью подряд победу в УПЛ