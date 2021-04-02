Программу 20-го тура открывал весьма интересный поединок на Днепр-Арене, где СК Днепр-1 встречался со Львовом. Подопечные Йовичевича во втором круге УПЛ еще не знали поражений, выиграв четыре из шести матчей и пропустив всего два гола (при девяти забитых) – сегодня они выступали в качестве фаворита.

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"Горожане" не могли похвастаться такими результатами, но в предыдущем туре команда Анатолия Бессмертного умудрилась победить Шахтер со счетом 3:2. Правда, в рамках УПЛ львовяне еще ни разу не переиграли СК Днепр-1, а днепровцы в каждом из четырех матчей забивали им не менее двух мячей. Казалось, что сейчас Львов готов сломать традицию.

Если бы на трибунах были болельщики, они бы пожалели о решении посетить игру. В первом тайме моментов практически не возникало – гости даже не пробивали по воротам Юрчука, а хозяева катали мяч на чужой половине без обострения. Статистика насчитала "желто-черным" аж шесть ударов, но внимания стоил только один – голевой. Момент произошел на 19-й минуте СК Днепр-1 заработал угловой, Махмутович срезал подачу с него на дальнюю штангу собственных ворот, а Чуже плечом забил с метра – 1:0!

До перерыва подопечные Йовичевича сумели создать только дальний удар Игнатенка и замыкание стандарта в исполнении Когута, но оба выстрела оказались слишком неточными. Львов не создал ничего, да еще и в меньшинстве остался – Эрнест умудрился получить две желтые карточки за 17 минут. Это было начало конца для "горожан".

Во втором тайме СК Днепр-1 начал действовать агрессивнее, пользуясь численным большинством, однако в первые 13 минут львовянам удавалось держать соперника на дистанции. Впрочем, именно с дистанции и прилетел второй гол: Игнатенко на 58-й минуте решился на удар из-за пределов штрафной, а мяч рикошетом от Романчука полетел в противоход Костику – 2:0.

Еще через пять минут хозяева провели атаку с врыванием в штрафную и серией заблокированных прострелов, в завершении которой мяч отскочил на Когута – Игорь расстрелял ворота метров с 11-ти. 3:0! Сразу за этим прилетел и четвертый гол – это Чуже оформил дубль, точным ударом головой замкнув навес от Довбика. 4:0.

Правда, Львову удалось отыграть один мяч вследствие углового и игры рукой в ​​исполнении Ди Франко, которую VAR заметил не сразу. Максим Козыряцкий назначил пенальти, а Альваро уверенно его реализовал. 4:1!

Днепровцы в последние 20 минут не останавливались. Так, на 80-й Костик парировал классный дальний выстрел Билла, но на добивании оказался Хобленко – Алексей стрелял метров с шести, но запустил мяч на трибуны. На 90-й же Хобленко замкнул навес с углового ударом под перекладину, но Костик спас Львов от унижения. В конце концов, в компенсированное время хозяева добились своего: Пихалёнок отдал разрезную передачу на Вагнера, а тот вышел один на один с голкипером – переиграть Костика не удалось, но мяч удачно отскочил на ход бразильцу. Тот закатил мяч в пустые ворота. 5:1!

Таким образом, СК Днепр-1 одержал третью победу подряд и довел беспроигрышную серию до семи туров УПЛ – это рекорд клуба. Подопечные Игора Йовичевича набрали 25 очков, оставшись на восьмой позиции в турнирной таблице. Львов, имея в активе 15 зачетных баллов, пока держится двенадцатым.

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