Львів отримав хороші новини з клубного лазарету перед матчем 21-го туру УПЛ проти Ворскли.

Ренан вже близько тижня тренується у загальній групі Львова та має шанс зіграти проти Ворскли, повідомляє meta-ratings.

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Окрім нього, Шина та Міхоубі також відновились після пошкоджень та продовжують набирати форму. Минулий тур гравці пропустили, оскільки наставник команди Анатолій Безсмертний залишився незадоволений їхньою готовністю.

До слова, матч Ворскла – Львів відбудеться 11 квітня, початок гри о 14:00. Львів'яни наразі посідають 12 місце, набравши 15 очок і маючи два матчі в запасі.

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