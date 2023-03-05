Еще одним новичком Львова стал бразильский защитник Гильерме Соуза, сообщает официальный сайт "сине-золотых львов".

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21-летний футболист присоединился к команде Олега Дулуба в статусе свободного агента. О сроках и условиях контракта не сообщается, однако Transfermarkt указывает, что соглашение заключено до 31 декабря 2025 года. В новом клубе игрок будет выступать под номером 30.

Напомним, Гильерме – воспитанник Коринтианса и Флуминенсе. Выступал также за молодежные команды Байи, Жоинвиля, Атлетико Минейру и Атлетико Гояниенси. Последним его клубом был португальский Жил-Висенте. Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

К слову, дебютировать за Львов бразилец сможет уже в понедельник, 6 марта – "горожане" в матче 16-го тура УПЛ будут принимать Минай. Начало встречи в 13:00.

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