Ще одним новачком Львова став бразильський захисник Гільєрме Соуза, повідомляє офіційний сайт "синьо-золотих левів".

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21-річний футболіст приєднався до команди Олега Дулуба у статусі вільного агента. Про терміни та умови контракту не повідомляється, однак Transfermarkt вказує, що угода укладена до 31 грудня 2025 року. У новому клубі гравець виступатиме під номером 30.

Нагадаємо, Гільєрме – вихованець Корінтіанса та Флуміненсе. Виступав також за молодіжні команди Байї, Жоінвіля, Атлетіко Мінейру та Атлетіко Гоянієнсі. Останнім його клубом був португальський Жил-Вісенте. Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.

До слова, дебютувати за Львів бразилець зможе вже у понеділок, 6 березня – "містяни" у матчі 16-го туру УПЛ прийматимуть Минай. Початок зустрічі о 13:00.

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