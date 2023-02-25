Львов на своем сайте объявил о подписании хорватского полузащитника Ивиана Свржняка.

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О сроках соглашения и условиях не сообщается, однако Transfermarkt указывает, что контракт подписан до 30 июня 2024 года. За "сине-золотых львов" 21-летний хавбек будет выступать под номером 8.

Свржняк – воспитанник хорватского Славен Белупо. Выступал также за молодежную команду загребского Динамо. Последним его клубом был словенский Фужинар, который представляет Вторую лигу. Также Ивиян играл за юношеские сборные Хорватии (U-15, U-16, U-17 и U-18).

К слову, ранее Львов подписал полузащитника Леонардо Антонио из литовского Джюгас Телшяй и защитника Игора Габриэла из азербайджанского Сабаха.

Напомним, перед стартом второй части сезона УПЛ команда Олега Дулуба идет в турнирной таблице последней, имея в своем активе лишь 9 очков.

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